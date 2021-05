Polizeigewerkschaften: Impfpass-Kontrollen Herausforderung

Auch der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in NRW, Sebastian Fiedler , befürchtet Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Dokumente. «Es wird eine immense Herausforderung, alle Kolleginnen und Kollegen so zu schulen, dass sie echte von gefälschten Impfdokumentationen unterschieden können», sagte er der Zeitung. Wenn der Bundesrat am Freitag zustimmt, sollen schon ab diesem Wochenende Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene gelten.

GdP-Chef Mertens forderte, der Gesetzgeber müsse eine Pflicht zum Mitführen des Impfpasses für Geimpfte erlassen, die von Lockerungen profitieren wollten. «Bislang ist niemand dazu verpflichtet, Impfdokumente in der Öffentlichkeit dabei zu haben.»

