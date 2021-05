Auf die Frage, ob die Entscheidung über seine Zukunft nach dieser Saison nur zwischen einem Verbleib in Leverkusen und einer Rückkehr als U18-Nationaltrainer zum DFB falle, wich Wolf aber aus. «Je näher das nächste Spiel rückt, desto weniger Lust habe ich, darüber nachzudenken. Geschweige denn, darüber zu reden», erklärte er: «Ich habe schon oft gesagt, dass ich in einer privilegierten Situation bin mit derzeit zwei guten Jobs. Und was am Ende kommt, wird man sehen.»

Leverkusens Sportchef Rudi Völler hatte Wolf, der aus fünf Spielen zehn Punkte holte, zuletzt mehrfach öffentlich gelobt. Allerdings hatte er auch erklärt, dass der Verein in Bezug auf die Trainerfrage «alle Antennen in alle Richtungen ausgefahren» habe.

