Essen (dpa/lnw) - Nationalstürmerin Nicole Anyomi wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga der Frauen von der SGS Essen zu Eintracht Frankfurt. Die 21-Jährige erhält in Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Anyomi spielte mehr als 80 Mal für Essen und erzielte in der laufenden Spielzeit vier Treffer in zehn Ligabegegnungen.

Von dpa