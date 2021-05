Überladener Minibus hängt mit Heck fast auf Straße

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein überladener Minibus, dessen Heck fast die Straße berührte, hat in Bielefeld die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten den Wagen am Donnerstag stoppten, entdeckten sie Dutzende 25-Kilo-Säcke mit Baukleber-Pulver im bis an die Decke gefüllten Laderaum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer (44) musste 35 Säcke - insgesamt 875 Kilo - abladen, bevor er weiterfahren durfte. Er bekam ein Knöllchen über 125 Euro.

Von dpa