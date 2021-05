Funkel unbeirrt von Hertha-Sieg

Im Heimspiel gegen den am Donnerstag von der Hertha mit 3:0 bezwungenen SC Freiburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) muss Funkel wahrscheinlich keinen Spieler ersetzen. Nur Stürmer Sebastian Andersson ist wegen anhaltender Knieprobleme fraglich. «Es ist ein tolles Gefühl, aus dem Vollen schöpfen zu können», sagte Funkel, der zudem Erleichterung in seinem Team nach zuletzt zwei Siegen verspürte: «Die Mannschaft hat Spaß im Training gehabt. Da hat man gesehen, dass die beiden Siege gut getan haben. Das will ich auch am Sonntag wieder sehen.»

