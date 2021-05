Am Donnerstag hatte Düsseldorfs Oberbürgermeister die entsprechenden Lockerungen noch für Montag in Aussicht gestellt. Das Land rechnete offenbar anders. Um «Click & Meet» zu erlauben, muss die sogenannte 7-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 150 liegen. Zwei Tage später dürfen die Läden dann wieder öffnen, die bisher nur an der Tür verkaufen durften - zum Beispiel Modegeschäfte.

Die Ausgangssperre und Maskenpflicht in der Altstadt und am Rhein bleiben.

