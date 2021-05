Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet Leiche

Bornheim (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) haben Feuerwehrleute am Samstagmorgen einen Toten entdeckt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Leiche dauerten an, sagte ein Polizeisprecher. Fünf Menschen wurden laut Feuerwehr aus umliegenden Wohnungen gerettet. Die 35 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, die betroffene Wohnung sei aber nicht mehr bewohnbar. Alle übrigen Wohnungen seien nicht beschädigt worden und die Bewohner hätten sie nach kurzer Zeit wieder betreten können. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa