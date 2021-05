Klever Innenstadt nach Fund von Weltkriegsbombe geräumt

Kleve (dpa/lnw) - Wegen des Fundes einer Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Klever Innenstadt am Samstag geräumt worden. Die komplette Fußgängerzone sei leer, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittag. Nun könne der Kampfmittelräumdienst die Bombe begutachten und entscheiden, ob eine Entschärfung möglich sei oder sie kontrolliert gesprengt werden müsse. Der Blindgänger war am Donnerstagabend bei Bauarbeiten gefunden worden.

Von dpa