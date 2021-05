Joggerin in Köln von Auto erfasst: Tödlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Eine 28-jährige Joggerin ist in Köln von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Der 61-jährige sei am Samstagnachmittag in einem Kreuzungsbereich unterwegs gewesen, als die Frau von rechts kam, sagte ein Sprecher der Polizei. Zeugenhinweisen zufolge soll der Mann über eine rote Ampel gefahren sein. Das werde nun geprüft. Die 28-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, so der Sprecher. Die Straße wurde voll gesperrt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa