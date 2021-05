Dortmund: Polizisten bei antifaschistischer Demo attackiert

Dortmund/Siegen (dpa/lnw) - Bei einer Demonstration von antifaschistischen Gruppen in Dortmund sind Einsatzkräfte der Polizei von mehreren Personen angegriffen worden. Zwei Teilnehmer warfen demnach am Samstag aus der Menge heraus mit Flaschen auf die Beamten, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. In einem anderen Fall habe ein Demonstrant mit einem Stock auf einen Polizisten eingeschlagen. Zwei Personen seien als Tatverdächtige in Gewahrsam genommen worden. Dabei sei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen, um «weitere Gewalt» zu unterbinden, wie es hieß.

Von dpa