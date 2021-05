Berichte: Stöger kehrt nicht als Trainer nach Köln zurück

Köln (dpa) - Trainer Peter Stöger wird nach übereinstimmenden Medienberichten nicht als Trainer zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zurückkehren. «Ich hatte gute Gespräche mit Horst Heldt und Alex Wehrle, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt waren. Der FC ist ein Verein, der mir immer noch viel bedeutet und sehr reizvoll ist. Aber am Ende waren wir der Meinung, dass eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Entscheidung ist», sagte Stöger am Samstag mehreren Kölner Zeitungen. Zuletzt hatte der 55-Jährige Stöger per Video-Schalte mit Kölns Geschäftsführern Heldt und Wehrle einige grundsätzliche Dinge besprochen, zu einer Einigung war es aber nicht gekommen.

Von dpa