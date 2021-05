Dieb stiehlt 80 Feuerzeuge und flüchtet auf Damenfahrrad

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein unbekannter Mann ist in Euskirchen in ein Geschäft eingebrochen und hat circa 80 hochwertige Feuerzeuge gestohlen. Der Dieb hatte in der Nacht auf Samstag die Schaufensterscheibe mit einem Ziegelstein eingeschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend flüchtete er auf einem silbernen Damenfahrrad. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und benachrichtigte die Polizei. Am Morgen war der Täter noch nicht gefasst, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Welchen Wert die Feuerzeuge haben, war zunächst unklar.

Von dpa