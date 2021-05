Tempo 25 auf Skateboard: 49-Jähriger verliert Führerschein

Dortmund (dpa/lnw) - Mit mehr als 25 km/h ist ein 49 Jahre alter Mann mit seinem elektrischen Skateboard auf einem Gehweg in Dortmund vor der Polizei geflüchtet. Dabei stieß er mehrere Male fast mit einem Fußgänger zusammen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Ein Polizist hatte den Mann am Samstag zunächst auf einem Motorrad verfolgt und ihn schließlich zu Fuß gestoppt.

Von dpa