Saison-Aus für Leverkusener Fußball-Profi Sinkgraven

Leverkusen (dpa) - Für den Leverkusener Fußball-Profi Daley Sinkgraven ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Bundesliga-Sechste am Sonntag mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Linksverteidiger am Tag zuvor beim 0:0 bei Werder Bremen eine Innenbandzerrung im linken Knie zugezogen. Deshalb war der Niederländer in der ersten Hälfte durch Wendell ersetzt worden. Sinkgraven verpasst damit die noch ausstehenden Bundesliga-Partien gegen den 1. FC Union Berlin (15. Mai) und bei Borussia Dortmund (22. Mai).

Von dpa