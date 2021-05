Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht. Durch ein souveränes 5:1 (2:1) gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag im heimischen Ruhrstadion sicherte sich der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am 32. Spieltag mindestens die Teilnahme an der Relegation.

Von dpa