Strömung schließt Kinder auf Flussinsel ein

Sankt Augustin (dpa) - Drei in Not geratene Kinder hat die Feuerwehr am Sonntagabend von einer Insel auf dem Fluss Sieg in Nordrhein-Westfalen befreit. Aufgrund der Strömung hätten sie die Mittelinsel auf Höhe der Brücke zwischen den Stadtteilen Buisdorf und Deichhaus in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) nicht mehr selbstständig verlassen können und um Hilfe gerufen, teilte die Feuerwehr mit. Wie die Kinder überhaupt auf die Insel gelangt waren, blieb zunächst unklar. Ein Feuerwehrboot brachte sie unversehrt zurück ans Ufer. Insgesamt 60 Einsatzkräfte hatten sich wegen der misslichen Lage der Kinder auf den Weg zur Sieg gemacht.

Von dpa