Blindgänger-Bomben am Düsseldorfer Flughafen entdeckt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Fund zweier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg führt in Düsseldorf zur Sperrung einer Autobahn und des Flugverkehrs am Flughafen. Die Bomben sollten an diesem Montag entschärft werden, teilte die Stadt Düsseldorf mit. Ein Radius von 500 Metern um den Fundort müsse evakuiert werden. Die britischen Blindgänger waren bei Sondierungen gefunden worden.