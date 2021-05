Drogenfunde am Flughafen um 99,8 Prozent gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die am Düsseldorfer Flughafen gefundene Menge Drogen ist im vergangenen Jahr um 99,8 Prozent zurückgegangen. Nur noch 735 Gramm wurden sichergestellt - nach 421 Kilogramm im Vorjahr, berichtete das Hauptzollamt Düsseldorf am Montag. Dies habe mehrere Gründe: So sei das Passagieraufkommen während der Corona-Pandemie um 75 Prozent gesunken. Die Flugverbindungen in die «drogensensiblen» Länder seien sogar fast vollständig weggefallen. Außerdem hatte ein großer Fund von über 400 Kilogramm der Droge Kath die Statistik im Vorjahr in die Höhe getrieben.

Von dpa