Sternberg hat Zweifel an Segnungsaktion «Liebe gewinnt»

Bonn (dpa) - Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, steht den am Montag abgehaltenen Segnungsgottesdiensten für homosexuelle Paare unter dem Motto «Liebe gewinnt» skeptisch gegenüber. «Ich kann das verstehen, weiß nur nicht, ob sich die Intimität der Segenszusage Gottes für eine Liebesbeziehung für einen politisch demonstrativen Akt eignet», sagte Sternberg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Segnungen homosexueller Paare würden vielfach schon in katholischen Gemeinden praktiziert, sie seien nichts Ungewöhnliches. Die Frage sei, ob sie für eine politische Manifestation geeignet seien. Ähnlich hatte sich zuvor schon der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, geäußert.