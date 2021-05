Hertha gegen Schalke und Köln ohne Matheus Cunha

Berlin (dpa/lnw) - Hertha BSC hat nach dem 0:0 gegen Arminia Bielefeld gleich drei Ausfälle zu beklagen. Offensivspieler Matheus Cunha wird den Berlinern im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in dieser Woche in den Partien bei Schalke 04 am Mittwoch und gegen den 1. FC Köln am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Grund ist eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk des 21 Jahre alten Brasilianers, wie die Hertha am Montag nach weiteren Untersuchungen mitteilte.

Von dpa