Enkel wegen Mordes an Großmutter vor Gericht

Bonn (dpa/lnw) - Vor dem Bonner Landgericht hat am Montag ein Mordprozess gegen einen 35 Jahre alten Mann begonnen, der seine 86-jährige Großmutter erdrosselt haben soll. Den Mordplan heckte er laut Anklage gemeinsam mit einer mitangeklagten Komplizin aus. Die 33-Jährige soll sich am Tatabend, am 16. September 2020, in ihrer Wohnung aufgehalten haben, um dem Enkel ein Alibi zu geben. Das Duo muss sich wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Ihnen werden gleich drei Mordmerkmale vorgeworfen: Habgier, Heimtücke sowie Verdeckung einer Straftat. Beide Angeklagte sind Deutsche.

Von dpa