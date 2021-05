Risswunde am Bein: Hector-Einsatz in Berlin fraglich

Köln (dpa) - Der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln bangt vor dem eminent wichtigen Keller-Duell der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag bei Hertha BSC um den Einsatz von Kapitän Jonas Hector. Der Ex-Nationalspieler erlitt nach Vereins-Angaben im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (1:4) eine Risswunde am Bein, die direkt nach der Partie genäht werden musste. Hector, der beim 2:1-Coup gegen RB Leipzig am 30. Spieltag beide Tore erzielte, pausiert aktuell mit dem Training, sein Einsatz in Berlin am Samstag ist nach FC-Angaben «fraglich».