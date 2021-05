Nach Einbruch: 17 Tablet-Computer im Teich versenkt

Schwalmtal (dpa/lnw) - Insgesamt 17 hochwertige Tablet-Computer und diverses Zubehör haben Feuerwehrtaucher aus einem Teich in Schwalmtal gefischt. Ein Spaziergänger habe am Sonntagmorgen die zuvor in einem Schulzentrum gestohlenen Tablets sowie weiteres technisches Gerät in dem Weiher entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst war unklar, wie die unbekannten Täter am Wochenende in die Gebäude des Schulzentrums eingedrungen waren. In beiden Schulen waren Räume durchwühlt worden. Im Gymnasium seien ersten Ermittlungen zufolge mindestens ein Laptop sowie etliche Tablets inklusive Zubehör entwendet worden. Die im Teich entdeckten Geräte ließen sich zweifelsfrei dem Gymnasium zuordnen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa