Der Fund der Leiche hatte den Verdacht aufkommen lassen, dass es sich um ein Verbrechensopfer handeln könnte, weil an der Stelle auf dem Friedhof eigentlich schon lange niemand mehr bestattet wurde.

Eine Untersuchung in der Bonner Rechtsmedizin ergab jedoch keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Bei Grabungen am Montag wurden Relikte gefunden, die die Polizei auf einen Holzsarg mit Zinkeinlage schließen ließen. Diese Feststellungen passen den Angaben zufolge zu Ermittlungsergebnissen, wonach 1974 ein Mann aus dem Raum Mechernich nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Belgien in einem Zinksarg nach Deutschland gebracht wurde. Der Mann wurde im Zinksarg in einen Holzsarg eingebettet. «Dies erklärt den Zustand des Leichnams.» Die Beerdigung fand damals an der Fundstelle statt.

