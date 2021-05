Zwölfjähriger Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Soest (dpa/lnw) - Ein zwölfjähriger Radfahrer ist in Soest unter den hinteren Teil eines langsam abbiegenden Lastwagens geraten und dabei tödlich verletzt worden. Eine 45 Jahre alte Lkw-Fahrerin war mit ihrem Wagen auf ein Firmengelände abgebogen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Junge noch versucht hatte durch eine starke Bremsung vor dem Lastwagen zum Stehen zu kommen. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr.

Von dpa