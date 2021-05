Lebensbilanz in Pandemie: Muraoka bekommt Kurzfilmtage-Preis

Oberhausen (dpa) - Mit einer persönlichen Lebensbilanz angesichts der Corona-Pandemie hat die japanische Filmemacherin Yuri Muraoka bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen den Großen Preis der Stadt gewonnen. Der von einer internationalen Jury vergebene Preis wurde am Montagabend online verliehen. «Im Jahr 2020, als die Welt gezwungen war, sich zu verändern, wollte ich nachvollziehen, was sich in mir geändert hatte und was nicht», schrieb die Filmemacherin über ihren 11.36-Minuten-Kurzfilm «Transparent I am». Ihre Gesichtsmaske sei zur «Projektionsfläche für meine Vergangenheit» geworden. Der Preis ist mit 7000 Euro dotiert.

Von dpa