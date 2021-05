Marl (dpa) - Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, welche Fernseh-Produktionen und -Leistungen in diesem Jahr einen der begehrten Grimme-Preise erhalten. 68 Produktionen waren in die Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Sie werden in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend vergeben. Ursprünglich gab es insgesamt mehr als 850 Vorschläge. Die Preise für herausragende TV-Produktionen sollen am 27. August zum 57. Mal verliehen werden. Ob es dann eine Gala vor Publikum geben kann, steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest.

Unter den Nominierten waren mehrere Streaming-Serien, darunter das Netflix-Format «Unorthodox» über den Neuanfang einer jüdischen Amerikanerin in Berlin. Auch die Joyn-Serien «Dignity» über die Verbrechen der deutschen Sektenkolonie Colonia Dignidad in Chile und «Mapa» über einen alleinerziehenden Vater hatten es als fiktionale Stoffe in die engere Wahl geschafft. «Mapa» ist eine Co-Produktion der Streamingplattform Joyn mit dem RBB. Nominiert für ihre journalistische Leistung wurden die WDR-Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die WDR-Auslandskorrespondentin Isabel Schayani sowie die ARD-Korrespondentin in Mexiko City, Xenia Böttcher (SWR).

Ursprünglich nominiert war auch der Dokumentarfilm «Lovemobil». Als bekannt wurde, dass Teile des Films nachgestellt oder frei inszeniert wurden, entzog das Grimme-Institut dem Film die Nominierung.

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich und modellhaft bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland. Stifter des Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband. Die Auszeichnung wird seit 1964 jährlich verliehen.

