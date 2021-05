Corona-Wochenwert sinkt in Nordrhein-Westfalen weiter

Den Behörden wurden in Nordrhein-Westfalen weitere 87 Todesfälle bekannt, bei denen Menschen mit oder an Corona starben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit in NRW auf 16 030.

Nur noch zwei Kommunen lagen bei der Inzidenz am Dienstag über 200: Leverkusen (243,1) und Hagen (221,0). Einen Wert von unter 100 haben mittlerweile 14 Kommunen. Am besten ist die Lage weiterhin in Münster (53,0), Coesfeld (60,3) und Soest (64,9).

