Land fördert Institut für Digitalisierungsforschung

Bochum (dpa/lnw) - Wie verändert die Digitalisierung unser Zusammenleben? Wie können wir alle von Künstlicher Intelligenz profitieren? Diesen und anderen Fragen wird sich künftig das vom Land NRW dauerhaft geförderte «Center for Advanced Internet Studies» (CAIS) in Bochum widmen. Das neue Institut für Digitalisierungsforschung werde im ersten Jahr mit 2,1 Millionen Euro, ab 2024 mit jährlich sechs Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, teilte das Forschungsinstitut am Dienstag mit. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sollten den Zuwendungsbescheid am Nachmittag in einer Online-Veranstaltung übergeben.

Von dpa