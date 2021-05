Am späten Montagabend hatten Passanten das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, war der Brand von selbst erloschen. Der Unbekannte habe vorsätzlich Unrat auf dem Gedenkstein angezündet.

Es entstand dennoch kein Schaden. Der Gedenkstein wurde noch am Abend nach der Spurensicherung gereinigt. Die Große Synagoge in Düsseldorf war im Zuge der Novemberpogrome 1938 von SA-Männern in Brand gesetzt und völlig zerstört worden. Die Ruine wurde kurz darauf abgerissen. An ihrer Stelle befindet sich das Denkmal, an dem regelmäßig Gedenkveranstaltungen stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-554860/2