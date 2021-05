Peter Neururer rückt in den Vorstand des Wuppertaler SV

Wuppertal (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer ist in den Vorstand des Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV gerückt. Darüber entschied am Dienstag der Verwaltungsrat des Vereins. Das teilte der Club auf seiner Homepage mit. «Peter Neururer ist ein bundesweit bekannter und vernetzter Fachmann, der das «Fußball-Geschäft» in allen seinen Facetten kennt und der somit dem Verein auf unterschiedlichen Feldern helfen und diesen weiterentwickeln kann», hieß es. Seine Schwerpunkte sollten die Bereiche Sport, Marketing und Kommunikation sein.