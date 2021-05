Bielefeld (dpa) - In Bielefeld muss sich ein 38-Jähriger vor Gericht verantworten, der seine Freundin mit einem Schwert getötet haben soll. Vor dem Landgericht beginnt heute die Verhandlung gegen den Deutschen, der laut Anklage im Streit auf seine Partnerin eingestochen hatte. Die 42-Jährige verblutete. Anlass des Streits war, dass die Frau nach einer Party nicht mit ihm nach Hause kam und erst am nächsten Morgen in der Wohnung in Herford eintraf. Die Klinge verletzte den Angaben zufolge die Hauptschlagader des Opfers. Schon auf der Party soll sich das Paar heftig gestritten haben.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-558974/2