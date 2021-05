RWE verdient weniger: Jahrhundertkälte in Texas belastet

Essen (dpa) - Die Jahrhundertkälte in Texas hat beim Energiekonzern RWE im ersten Quartal zu außerordentlichen Belastungen geführt. Dazu lag das Windaufkommen in Nord- und Mitteleuropa weit unter dem überdurchschnittlich hohen Vorjahresniveau. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um ein Drittel auf 883 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte.

Von dpa