Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter bleibt unbeständig in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch kann es am Nachmittag und Abend von der Eifel bis ins Siegerland schauern und gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, im Bergland bei 11 bis 14 Grad.

Von dpa