Arzt über Impfneid: «Es kommen theatralische Begründungen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hausärzte stellen in ihren Praxen nach Angaben eines Mediziners aus dem Rhein-Sieg-Kreis einen deutlichen Neid auf Corona-Impfungen fest. «Es kommen theatralische Begründungen, die aber letztendlich nicht helfen», sagte der Allgemeinmediziner Oliver Funken am Mittwoch im WDR. Es gebe da allerhand Diskussionen - etwa wegen des Nachbarn, der schon geimpft sei. Der Impfneid setze sich «zunehmend durch», sagte Funken, der auch Vorstand des Hausärzteverbandes Nordrhein ist. «Weil man natürlich in der Hoffnung ist, damit auch in die Freiheit entlassen zu werden.»

Von dpa