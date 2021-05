Venlo warnt vor langen Wartezeiten am Himmelfahrtstag

Am 1. Mai hatten zahlreiche Deutsche niederländische Grenzstädte wie Enschede und Venlo besucht, was teilweise Unmut erzeugt hatte. Auch an Christi Himmelfahrt haben die Geschäfte in den Niederlanden geöffnet, was immer viele Ausflügler aus NRW anzieht. Zurzeit gelte in Venlo aber wie im Rest der Niederlande die Regel, dass jeweils nur eine bestimmte Zahl von Kunden ins Geschäft dürfe, sagte der Sprecher. Einen Tisch in der Außengastronomie müsse man vorab reservieren. «Wir gehen davon aus, dass sich alle Besucher vernünftig verhalten und die bestehenden Regeln beachten», sagte er. Venlo bleibe eine gastfreundliche Stadt, aber gleichzeitig müsse natürlich die Sicherheit aller gewährleistet werden.

