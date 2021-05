Fünf Kühe ausgebüxt: Ein Tier nach langer Flucht erlegt

Essen (dpa/lnw) - Fünf von einer Weide im Essener Süden ausgebüxte Kühe haben am Dienstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Eines der Tiere musste am Ende im Stadtteil Werden erlegt werden, weil es «ein erhebliches und unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellte», teilte die Polizei am Mittwoch mit. Drei der Kühe konnten eingefangen und wohlbehalten in ihren Stall gebracht werden. Die fünfte Kuh sei noch flüchtig, hieß es. Vermutungen zufolge hatte ein freilaufender Hund die Tiere aufgescheucht.

Von dpa