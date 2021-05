Reul wütend über angezündete israelische Flaggen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul hat das Anzünden israelischer Flaggen vor Synagogen in Bonn und Münster verurteilt. «Die Vorkommnisse machen mich wütend, das hat auch nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun», teilte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Drei Personen habe die Polizei bereits festgenommen und zehn weitere Tatverdächtige ermittelt. «Den Schutz jüdischer Einrichtungen im ganzen Land haben wir verstärkt», sagte Reul. «Wir dulden in diesem Land keinen Antisemitismus. Angriffe auf jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen verfolgen wir mit aller Konsequenz.»

Von dpa