Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Dortmund (dpa/lnw) - Drei Jugendliche haben sich in der Nacht zum Mittwoch in Dortmund eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Am Steuer des Wagens saß nach ersten Ermittlungen ein 14-Jähriger. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, wie die Jugendlichen sich in einem geparkten Van verdächtig verhielten. Als die Beamten nach dem rechten sehen wollten und an den Wagen herantragen, wurde dieser plötzlich gestartet. Der Fahrer brauste ohne Licht davon und fuhr - verfolgt von der Polizei - auf die Autobahn 45. Dort verlor der Fahrer aber die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin quer über die Fahrbahn gegen die Leitplanke rollte.

Von dpa