Paketzusteller mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Erndtebrück (dpa/lnw) - Beim Entladen der Pakete und Briefe ist in Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein) ein Postbote mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Der Täter habe bei dem Vorfall am Mittwoch in ein Paket gegriffen und einzelne Päckchen und Briefe mitgenommen, teilte die Polizei mit. Dann sei er mit einem Komplizen, der Schmiere gestanden habe, zu Fuß geflüchtet. Die Polizei suchte die Täter.

Von dpa