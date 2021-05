Wegen «Cum-Ex»: Apobank soll 49 Millionen Euro zahlen

Düsseldorf (dpa) - Wegen Verwicklung in die hoch umstrittenen Cum-Ex-Aktiendeals soll die Deutsche Apotheker- und Ärztebank rund 49 Millionen Euro an den Fiskus zahlen. Gegen den Behördenbescheid habe man Einspruch eingelegt, wie die Apobank mitteilte. Das Finanzinstitut bildete in seiner Bilanz Rückstellungen in entsprechender Höhe. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Von dpa