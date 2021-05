FDP-Politiker Lambsdorff verurteilt Angriff auf Synagoge

Vor zwei Synagogen in Bonn und Münster waren am Dienstagabend israelische Flaggen angezündet worden. In Bonn nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge drei Tatverdächtige fest.

Antisemitismus sei überall zu bekämpfen, egal in welcher Form er auftrete, so Lambsdorff weiter. Er dankte der Polizei dafür, die drei mutmaßlich Tatverdächtigen sehr schnell gefasst zu haben. Er selbst stehe an der Seite Israels in dieser schwierigen Zeit. «Das Selbstverteidigungsrecht des einzigen jüdischen Staates steht außer Frage, das gilt zu jeder Zeit, besonders aber, wenn terroristische Organisationen wie die Hamas und der Islamische Dschihad die israelische Zivilbevölkerung mit Raketenterror überziehen», so Lambsdorff.

