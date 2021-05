BVB hofft auf Fortsetzung des Höhenflugs

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hofft vor dem Pokalfinale am Donnerstag in Berlin (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig auf eine Fortsetzung des jüngsten Höhenflugs mit fünf Bundesliga-Siegen in Serie. «Wir haben es geschafft, uns in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Diese Ausgangslage wollen wir nutzen, um zuzupacken», sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Mittwoch im Olympiastadion voller Hoffnung auf den fünften Pokalsieg der Clubhistorie und eine erfolgreiche Champions-League-Qualifikation des Bundesligavierten in den noch zwei ausstehenden Punktspielen in Mainz und gegen Leverkusen.

Von dpa