Die Ankündigung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), dass bis Ende Mai alle Termine in den Impfzentren ausgebucht sind, war für viele Personen- und Berufsgruppen der Priorisierungsgruppe 3 ein Rückschlag. Schließlich hatte das Ministerium noch einige Tage zuvor mitgeteilt, dass „in Kürze“ auch die in der Gruppe vorgesehenen Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen oder Adipositas einen Termin vereinbaren könnten – mit Biontech oder Moderna. Jetzt musste das Ministerium wieder zurückrudern. Kein Wunder also, dass viele Menschen ihren Unmut darüber äußern, dass es nicht vorangeht.