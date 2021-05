Vogts kritisiert Gladbachs Vorstandsmitglied Meyer

«Borussia ist ein großer Club, für den Europa immer das Ziel sein muss, es muss Ansporn sein und darf nicht als Ausrede herhalten, schon gar nicht von einem Mann aus der Führungsetage des Clubs», kritisierte der frühere Bundestrainer Vogts und forderte: «Darüber muss man intern reden.» Nach Meinung des 74-Jährigen habe Meyer den Spielern der Borussia ein «Alibi» verschafft.

Gladbach war unter Trainer Marco Rose im Vorjahr wieder in die Champions League eingezogen und dort in dieser Saison bis ins Achtelfinale gekommen. In der Liga läuft es dafür in dieser Spielzeit nicht so gut. Im zweiten Jahr unter Rose, der im Sommer schon wieder zu Borussia Dortmund wechselt, droht die Borussia den Europapokal ganz zu verpassen. Am Samstag hatte der fünfmalige deutsche Meister bei Rekordchampion Bayern München 0:6 verloren.

