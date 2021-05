Bayern-Bosse drücken Nagelsmann die Daumen

Berlin/Münche (dpa) - Die Bosse des FC Bayern wünschen ihrem künftigen Trainer Julian Nagelsmann den Pokalsieg mit RB Leipzig - auch im Hinblick auf dessen Zukunft in München. Vor dem Finale am Donnerstagabend gegen Borussia Dortmund sagte Vorstand Oliver Kahn bei Sport1: «Das würde Julian guttun, und so ehrgeizig, wie er ist, möchte er diesen Titel natürlich auch gewinnen. Mit dem Pokalsieg nach München zu kommen ist nicht so verkehrt.»

Von dpa