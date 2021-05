Die Fahne sei erst am Mittwoch gehisst worden. Die Stadtverwaltung habe damit an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 1965 erinnern wollen, hieß es.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sprach von einer «schändlichen Tat». «Wer glaubt, mit dem Verbrennen einer Fahne unsere Solidarität erschüttern zu können, täuscht sich. Dem Hass gegen jüdische Menschen, der gegenwärtig immer deutlicher zu beobachten ist, treten wir entschieden entgegen.»

Die Stadt wolle nun ein «deutliches Zeichen gegen Antisemitismus» setzen und darüber in den kommenden Tagen beraten.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-583949/2