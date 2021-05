Flick schwärmt von Reus: «Macht den Unterschied»

München (dpa/lnw) - Bayern-Coach Hansi Flick hat nach dem Dortmunder DFB-Pokalsieg von BVB-Kapitän Marco Reus geschwärmt - und das kurz vor der EM-Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw. «Marco Reus hat eine sehr schwierige Saison gehabt. Er war lange verletzt. Aktuell ist er einer, der den Unterschied macht», sagte Flick am Freitag in Grassau: «Ich kenne Marco von der Zeit bei der Nationalmannschaft. Es ist einer, der in der Box, im letzten Drittel, Sachen machen kann, die einfach eine gegnerische Abwehr vor Schwierigkeiten bringt. Er ist im Moment in einer ganz tollen Form.»

Von dpa