Kita in Dortmund brennt: Keine Verletzten

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund-Brackel hat am Freitagabend ein Kindergarten gebrannt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es zu einem «sehr großen Feuer» im Gebäude der Kita. Die Löscharbeiten dauerten lange an. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.