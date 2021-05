Dieb zerschlägt mit Gullydeckel Eingangstür von Tankstelle

Willich (dpa/lnw) - Ein betrunkener 19-Jähriger hat in Willich im Kreis Viersen einen Gullydeckel benutzt, um in eine Tankstelle einzubrechen und Zigaretten zu stehlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Anwohner in der Nacht gehört, wie Glasscheiben klirrten. Wenig später stellte sich heraus, dass der junge Mann die Eingangstür zur Tankstelle eingeworfen hatte. Er war zunächst geflüchtet, kurz darauf aber von der Polizei aufgegriffen worden. Der mutmaßliche Täter hatte mehrere Zigarettenschachteln bei sich, wie es hieß. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Von dpa